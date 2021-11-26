PUBG: New State bir haftada 2,6 milyon dolar kazandı

PUBG: New State, Krafton oyun şirketi tarafından yayımlanan ve geliştirilen, PlayerUnknown's Battlegrounds serisinden devam edecek olan battle royale tarzı bir video oyunudur.

PUBG: New State, PUBG Corporation'un arkasındaki şirket, PUBG Studio tarafından geliştirilen mobil platformdaki ilk ve bağımsız olan oyunudur.

Sensor Tower'ın tahminlerine göre PUBG New State ilk haftada App Store ve Google Play'de toplamda oyun harcamasınının 2,6 milyon dolar olarak açıkladı. Ayrca Sensor Tower'a göre PUBG: New State'in dünya çapında 23 milyondan fazla indirildiğini söylüyor. İlk sırada 7 milyon indirme ile Hindistan yer alıyor, hemen arkasında ise ABD ikinci, Güney Kore üçüncü sırada yerini aldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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