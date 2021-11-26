PUBG: New State bir haftada 2,6 milyon dolar kazandı - Haberler
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PUBG: New State bir haftada 2,6 milyon dolar kazandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PUBG: New State bir haftada 2,6 milyon dolar kazandı

Krafton'un geliştirdiği yeni PUBG Mobile oyunu PUBG: New State, geçtiğimiz haftalarda çıkış yaptı ve ilk haftadan milyon dolarlar kazandı.

PUBG: New State, Krafton oyun şirketi tarafından yayımlanan ve geliştirilen, PlayerUnknown's Battlegrounds serisinden devam edecek olan battle royale tarzı bir video oyunudur.

PUBG: New State, PUBG Corporation'un arkasındaki şirket, PUBG Studio tarafından geliştirilen mobil platformdaki ilk ve bağımsız olan oyunudur.

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Sensor Tower'ın tahminlerine göre PUBG New State ilk haftada App Store ve Google Play'de toplamda oyun harcamasınının 2,6 milyon dolar olarak açıkladı. Ayrca Sensor Tower'a göre PUBG: New State'in dünya çapında 23 milyondan fazla indirildiğini söylüyor. İlk sırada 7 milyon indirme ile Hindistan yer alıyor, hemen arkasında ise ABD ikinci, Güney Kore üçüncü sırada yerini aldı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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