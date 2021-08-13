PUBG Mobile yayıncılarına 100 milyon dolarlık program!

Mobil oyun devi PUBG Mobile, içerik üreticilerine yönelik 100 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip "Next Star" programını duyurdu.

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından bir tanesi olan PUBG'nin, mobil versiyonu rekorları alt üst etmeye devam ediyor. 2018 yılından beri popülaritesini kaybetmeden ilerleyen oyunun yapımcıları yeni dev etkinliği duyurdu. 100 milyon dolar ödül havuzuna sahip "Next Star Program" turnuvası dijital yayıncılığı bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Oyuncular ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler canlı yayın uygulaması Twitch, oyun sektörünü doğrudan etkilemekte. PUBG Mobile gibi rekabetin üst seviyede yaşandığı mobil oyunların stüdyoları, yayıncılığın öneminin farkında olduğundan pek çok yayıncıya direkt olarak destek oluyor.

100 MİLYON DOLAR ÖDÜL HAVUZLU NEXT STAR PROGRAM DUYURULDU!

PUBG Mobile Next Star Program, Türkiye'den de başvurulan alındığı toplamda 100 milyon dolar değerindeki ödül havuzuyla göz dolduruyor. Programda bulunan yayıncılar ve espor oyuncuları turnuvaya katılımda öncelik sahibi.

PUBG Mobile yayıncısıysanız, turnuvaya başvurmak için şartlar şu şekilde:

YouTube, TikTok ve Twitch gibi platformlarda en az 50.000 fan veya takipçi sahibi, aktif bir içerik üretici ya da yayıncı olmak

Sosyal medya üzerinde aktif olarak bulunmak ve içeriklerde istikrarlı bir kalite seviyesini korumak

Profesyonel ve çalışkan olmak

Tutkulu bir oyuncu ve başarı odaklı olmak

*Lütfen yukarıdaki kriterlerin tamamı karşılandığında bile programa katılmanın kesin olmadığını unutma.

Program kontenjanı sınırlı olduğundan, sadece en göze çarpan ve en çok gelecek vaat eden içerik üreticiler için ayrılacaktır. Alacağımız her bir başvuru için bir iç değerlendirme yapılacaktır.

PUBG Mobile Next Star Program'a başvurmak için istiyorsanız buraya tıklayınız.

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