PUBG Mobile ve Spider-Man: No Way Home iş birliği videosu yayınlandı - Haberler
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PUBG Mobile ve Spider-Man: No Way Home iş birliği videosu yayınlandı

PUBG Mobile ve Spider-Man: No Way Home iş birliği videosu yayınlandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile 1.8 güncellemesi ile Spider-Man No Way Home iş birliği tanıtıldı. PUBG Mobile ve Spider-Man tanıtım videosu yayınlandı.

PUBG Mobile oyuna yeni iş birlikleri, etkinlikler, öğeler ve daha fazlasını getirmeye devam ediyor. Spider-Man No Way Home'un vizyona girmesiyle beraber PUBG geliştiricileri iş birliği yapmak istediğini açıkladı. Spider-Man No Way Home iş birliği erangel haritasında yayınlandı.

Erangel'de Spider-Man'in kendisi yer alıyor. Marvel'ın en çok sevilen kahramanı, oyuncular uçağa atladıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Spider-Man, geçen sezon ortaya çıkan Jinx'in animasyonlarına benziyor. Spider-Man, maç ortasında dev bir robotla savaşmak için haritada rastgele bir yerde doğacaktır. Oyuncular, Spider-Man'in bulunduğu noktaya seyahat edebilir ve örümcek adam için özel sandıkları lootlayabilir ve Spider-Man'in özel güçlerini ele geçirebilir.

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PUBG MOBILE VE SPIDER-MAN İŞ BİRLİĞİ VİDEOSU

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

PUBG LABS Respawn Royale, Pubg New State, Örümcek Adam, Pubg Mobile, Pubg lite, Spiderman, Pubg, Gamegar, Güncel, Haber

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