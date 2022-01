PUBG Mobile ve Spider-Man: No Way Home iş birliği videosu yayınlandı

PUBG Mobile 1.8 güncellemesi ile Spider-Man No Way Home iş birliği tanıtıldı. PUBG Mobile ve Spider-Man tanıtım videosu yayınlandı.

PUBG Mobile oyuna yeni iş birlikleri, etkinlikler, öğeler ve daha fazlasını getirmeye devam ediyor. Spider-Man No Way Home'un vizyona girmesiyle beraber PUBG geliştiricileri iş birliği yapmak istediğini açıkladı. Spider-Man No Way Home iş birliği erangel haritasında yayınlandı.

Erangel'de Spider-Man'in kendisi yer alıyor. Marvel'ın en çok sevilen kahramanı, oyuncular uçağa atladıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Spider-Man, geçen sezon ortaya çıkan Jinx'in animasyonlarına benziyor. Spider-Man, maç ortasında dev bir robotla savaşmak için haritada rastgele bir yerde doğacaktır. Oyuncular, Spider-Man'in bulunduğu noktaya seyahat edebilir ve örümcek adam için özel sandıkları lootlayabilir ve Spider-Man'in özel güçlerini ele geçirebilir.

PUBG MOBILE VE SPIDER-MAN İŞ BİRLİĞİ VİDEOSU

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri