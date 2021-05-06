PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 3 Gün 1'in en iyi 5lisi duyuruldu!

Günün maçları bu akşam oynanacak!

Süper Hafta Sonunda 3. hafta maçları tamamlanmasıyla birlikte PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 3 Gün 1'in en iyi 5'lisi duyuruldu!

göz attığımızda ise 2 oyuncuyla Blaze Esports listede en çok oyuncu bulduran takım konumunda yer alıyor. İsterseniz daha fazla uzatmadan hafta 2 gün 1'in en iyi 5'lisine birlikte göz atalım.

SAVIEN (12 Öldürme)

KECTH (11 Öldürme)

KNOX (9 Öldürme)

ALONE (9 Öldürme)

SOLKAY (9 Öldürme)

Süper Hafta Sonu'nun geri kalan maçları ise bu akşam oynanacak. Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda ise ilk 5 takımın sıralaması şu şekilde oldu:

Blaze Esports 65 Puan

NEXT Rüya Gaming 53 Puan

S2G Esports 51 Puan

Surreal Esport 45 Puan

Beşiktaş Espor 44 Puan

Yarın yayımlanacak olan puan durumu haberinde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros