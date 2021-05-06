PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 3 Gün 1'in en iyi 5lisi duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 3 Gün 1'in en iyi 5lisi duyuruldu!

PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 3 Gün 1'in en iyi 5lisi duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Günün maçları bu akşam oynanacak!

Süper Hafta Sonunda 3. hafta maçları tamamlanmasıyla birlikte PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 3 Gün 1'in en iyi 5'lisi duyuruldu!

göz attığımızda ise 2 oyuncuyla Blaze Esports listede en çok oyuncu bulduran takım konumunda yer alıyor. İsterseniz daha fazla uzatmadan hafta 2 gün 1'in en iyi 5'lisine birlikte göz atalım.

SAVIEN (12 Öldürme)

KECTH (11 Öldürme)

KNOX (9 Öldürme)

ALONE (9 Öldürme)

SOLKAY (9 Öldürme)

Süper Hafta Sonu'nun geri kalan maçları ise bu akşam oynanacak. Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda ise ilk 5 takımın sıralaması şu şekilde oldu:

Blaze Esports 65 Puan

NEXT Rüya Gaming 53 Puan

S2G Esports 51 Puan

Surreal Esport 45 Puan

Beşiktaş Espor 44 Puan

Yarın yayımlanacak olan puan durumu haberinde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros

İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece Ebru Yaşar Serdar Ortaç
Spor Diego Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Turgut Özal Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 3 Gün 1'in en iyi 5lisi duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 01:50:37. #1.16#

title