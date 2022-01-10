PUBG Mobile New State'e yeni silah eklendi!

PUBG New State'in Ocak güncellemesine önümüzdeki hafta yeni bir silah ekleniyor. Krafton, yaklaşan güncellemeler için yama notlarını yayınladı ve eklenecek yeni silah hakkında bilgiler yer alıyor.

PUBG New State'e eklenen yeni hafif makineli silah P90 oldu. P90'ın kendisine ait 5.77 mermisi ile hafif makineli silahtır. Silahın tam istatistikleri açıklanmasa da, yüksek ateş hızına sahip olacak, orta ve yakın menzilli savaşlarda üstünlük sağlayacaktır.

Ancak silaha sadece yardım paketleri sayesinde sahip olunabilecek. Yardım paketinden çıkan P90'da bir Kademe 2 dürbün ve bir susturucu ile gelecek ve silah üzerinde herhangi bir eklenti takılmayacak. Ayrıca 5.77 cephanesi Dron mağazasına eklenmiştir.

Oyuncular gelecek hafta güncelleme geldiğinde yeni silahı deneyebilecekler. Ayrıca güncelleme ilk resmi sezonu tanıtmak için oyuncuların rütbelerini sıfırlayacak.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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