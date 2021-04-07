PUBG Mobile Karakin haritası oyuna eklendi!

Pubg Mobile'a Karakin haritası eklendi. Steam versiyonunda yer alan harita şimdi mobil versiyonda!

PUBG Mobile Karakin haritası son gelen güncelleme ile bugün oyuncular ile oyunda buluştu. PUBG Mobile oyuncularına sevindirici haberi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir gönderi ile verdi.

Çöl temalı yeni PUBG Mobile haritası Karakin, Vikendi'nin yerini aldı. Vikendi'nin tekrar gelip gelmeyeceği tam olarak belli değil ancak geliştiriciler bu konu hakkında, Vikendi geçiçi olarak devre dışı olacak ifadelerini kullandılar.

Oyuncular şimdiden oyunda Karakin'e girmeye başladı. Çoğu oyuncu yeni haritayı sevmiş görünüyor ancak bazı oyuncular haritanın bir kaç bug ve problem içerdiğini savunuyor.

Kaynak: Playerbros