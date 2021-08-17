PUBG Mobile hile önleme sistemi 1 milyondan fazla hesabı oyundan yasakladı!

PUBG Mobile Anti Hile raporu yayımlandı!

Temmuz ayında PUBG Mobile, 299 milyon dolar ile bir oyundan en yüksek kazancı elde etti. 2018'de piyasaya sürülen oyunun bu yıl yaklaşık 3 milyar dolar kazanması bekleniyor.

Tencent, 6 Ağustos ile 12 Ağustos tarihleri arasında 1.197.429 hesabı hile nedeniyle kalıcı olarak oyundan yasakladı. Bu, 1.080.773 hesabın askıya alındığı geçen haftaya göre yüzde 11'lik bir artış oldu.

Yasaklanan hesapların dağılımı şu şekilde oldu: Fatih rütbesine sahip hesaplarının %2'si, As katmanlı hesapların %12'si, Taç hesaplarının %22'si, Elmas rütbeli hesaplarının %21'i, Platinum hesaplarının %16'sı, Altın seviye hesapların %6'sı, Gümüş hesapların %10'u, Bronz hesaplarının %11'i kalıcı olarak Tencent tarafından oyundan uzaklaştırıldı.

Yasaklanan hilecilerin yarısından fazlası orta kademedendi ve bu da yeni bir crack türünün kullanıldığını gösteriyor!

Bilgisayar korsanlarının %77'si, karakter modeli kullanarak haksız bir avantaj elde etmek için üçüncü taraf eklentileri kullanmaları nedeniyle yasaklandı.

Hilelerin %6'sı, düşmanları otomatik olarak vurmak için kullanılan otomatik nişan alma özelliğini kullanmaktan men edildi. Yaklaşık %4'ü, haksız bir avantaj elde etmek ve düşmanın duvarlar ve örtüler arasından konumunu görmek için X-Ray görüntüleri kullandı.

Hilelerin %5'i, artırılmış mermi hasarıyla başkalarını anında öldürmelerine olanak tanıyan değiştirilmiş bir alan hasarı kullandıkları için askıya alındı. Kalan %4 ise belirtilmeyen nedenlerle yasaklandı.

Kaynak: Playerbros