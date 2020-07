Pubg Mobile geliştiricisi Tencent, yeni bir mobil oyun sunacak: Wandering Mountains and Seas 4 senedir geliştirilmekte olan Wandering Mountains and Seas oyunu Çinli şirketin açık dünya oyunlarından biri olacak. Android ve iOS platformları için uygun olacak. Wandering Mountains and Seas sistem gereksinimleri neler? Wandering Mountains and Seas nasıl oynanır? Wandering Mountains and Seas çıkış tarihi ne zaman?

PUBG mobile ile adını duyuran Çinli şirket Tencent, dört yıldır üzerinde çalıştıkları yeni mobil oyunu duyurdu. Yapımcının açıklamasına göre, Wandering Mountains and Seas üzerinde büyük haritalar yer alacak. Akıllı telefonlar için gelecek yeni açık dünya oyunu, Pubg Mobile kadar etkili olacak mı merak ediliyor. WANDERING MOUNTAINS AND SEAS ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN? 4 yıldır geliştirilmekte ve hata düzeltmeleri yapılmakta oyun, bugüne kadar görülecek en eksiksiz mobil oyun olabilir. Farklı senaryolar bulunan oyunda, birçok deneyim yaşayarak keşfedilebilir. Seviye yükseltmek için ise denizler ve dağlar aşılmalı! Görev yaptıkça yükselen seviye sayesinde daha da zorlu bir oyun sizleri bekliyor. Dağları denizleri aşan oyuncular, aya uçabilecek! Savaş becerilerinizi geliştirmek için farklı silahlara yönelmeniz gerekebilir. Battle Royale olup olmayacağı ise henüz belli değil. Battle Royale modundan çok daha güçlü bir modunun olması bekleniyor. Oyunda para kazanmak için veyaavantaj satın almak için, evler inşa etmek de dahil olmak üzere pazarlık yapmanız gerekir. Oyun henüz piyasaya sürülmediği için, uygulamada nasıl loot yapılacağı merak ediliyor. Oyun hakkında kısıtlı bilgiler bile oyunu merak ettiriyor.