PUBG Mobile F Tuşu Çalışmıyor Hatası ve Çözümü

PUBG Mobile F tuşu çalışmıyor hatası alıyorsanız, yalnız değilsiniz.

PUBG Mobile F tuşu çalışmıyor hatası alıyorsanız, yalnız değilsiniz. Sevilen Battle Royale oyununa gelen yeni güncellemelerin ardından bu gibi sorunlar sıklıkla yaşanabiliyor. Bildiğiniz gibi F, 'da en çok kullanılan tuşlardan biri. Zira bu tuş olmadan loot yapabilmeniz veya araba kullanabilmeniz imkansız.

Her ikisi de yapamazsanız oyundaki rekabet gücünüz önemli ölçüde düşer ve rakiplerinize karşı şansınız da neredeyse sıfıra iner. Peki, PUBG Mobile F tuşu çalışmıyor hatası nasıl çözülür? Bu sorunu gidermek için izleyebileceğiniz belli başlı yollar var.

Örneğin; kontrollerdeki ayarları ve emülatör tuş ayarlarını sıfırlamayı, ardından tekrar düzenlemeyi deneyebilirsiniz. PUBG Mobile F tuşu çalışmıyor ise büyük ihtimalle loot tuşunun klavyede hiçbir tuşa atanmadığından kaynaklanıyordur. Eğer yeniden düzenleme yapmazsanız, F tuşunu loot yapmak için kullanamazsınız.

PUBG Mobile F Tuşu Çalışmıyor Hatası Çözümü

Öncelikle lobisinde Ayarlar bölümüne, ardından Kontroller'e gidin. Burada Özelleştir butonuna tıklayın. Daha sonra Çık tuşunu alın ve Sür tuşunun üzerine getirin. Eğer Loot tuşu çalışmıyor ise Loot tuşunu alıp sandık tuşunun üzerine getirin. Yaptığınız değişiklikleri kaydettikten sonra PUBG Mobile F tuşu çalışmıyor hatasının çözüldüğünü göreceksiniz.

Bir diğer çözüm yöntemi de kaynak paketlerini yüklemekten geçiyor. Oyuna giriş yaptıktan sonra sol kısımdaki kaynak paketi bölümüne gidin. Buradan kaynak paketlerini yükleyin. İşlemi tamamladıktan sonra Emülatörü kapatıp yeniden giriş yapın. Büyük ihtimalle hata düzelecektir.

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Kaynak: Turkmmo