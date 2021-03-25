PUBG Mobile dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaştı
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PUBG Mobile dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaştı

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PUBG Mobile dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaştı

PUBG Corporation'a göre PUBG Mobile, kısa bir süre önce dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaşarak yeni bir rekora imza attı. İstatistiklere göre her 7 insandan biri Pubg Mobile indirdi!

Dünya çapında büyük bir popülerlik kazanan PUBG Mobile kısa bir süre önce zirve noktasına ulaştı. Dünya çapında şaşırtıcı bir şekilde oyun bir milyar küresel indirme sayısına ulaşmayı başardı. PUBG Mobil'de Android ve iOS için ücretsiz oynanabilen bir deneyim olan Battle Royale mobil yenilemesiyle, inanılmaz bir başarıya imza attı. Bu başarıya bir örnek vermek gerekirse; 2020'de PUBG Mobile'ın kazancı 1 milyar doları aşarak en çok kazanan 5 mobil oyun arasında yer aldı.

PUBG MOBILE HAYRANLARINA "TEŞEKKÜR" MESAJI YAYINLANDI!

Hafta sonu PUBG Corp., PUBG Mobile'ın yakın zamanda dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaşarak büyük bir kilometre taşını arkalarında bıraktıklarını duyurdu. KRAFTON bu sevindirici haber vesilesiyle tüm hayranlarına bir "teşekkür" mesajı yayınlandı.

PUBG Mobile dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaştı

Özellikle piyasada üçüncü yılını kutlayan PUBG Mobile için bu kadar kısa bir sürede 1 milyar kullanıcı tarafından indirilmesi büyük bir başarıdır. PC ve konsol dengesini çok beğenen PUBG Mobile'de, oyun içi düzeltmeleri ise yeni gelen güncellemeler ile devam ediyor.

PUBG, PC Test Sunucuları'nda 11.1 güncellemesinin piyasaya sürülmesiyle yeni içerikler getirdi. En önemlisi, 1.11 yamasıyla Metal Gear Solid V- Style Futbol Balloons'u Battle Royale macerasını getirmesi, bu da oyuncular için oyun keyfini önemli derece artırıyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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