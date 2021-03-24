PUBG Mobile 3'üncü yılını dijital albüm ile kutladı

Çok oyunculu video oyunu PUBG Mobile, 3'üncü yılını 'Let's drop the beat' dijital albümü ile kutladı.

Çok oyunculu video oyunu PUBG Mobile, 3'üncü yılını 'Let's drop the beat' dijital albümü ile kutladı. Alesso, Lost Frequencies ve R3HAB gibi isimlerin bir arada olduğu albüme Türkiye'den de Ece Seçkin dahil edildi.

PUBG Mobile, müzik temalı 'Çılgın Ritimler' sürüm güncellemesinin ardından, 'Let's drop the beat' dijital albümü ile 3'üncü yıl dönümünü kutladı. Alesso, Lost Frequencies ve R3HAB gibi isimlerin bir arada olduğu albüme Türkiye'den Ece Seçkin dahil edildi. Ece Seçkin 'Benjamins 3' şarkısıyla oyun severleri eğlendirdi.

BENJAMİNS 3, OYUN İÇİN UYARLANDI

Ece Seçkin'in 'Benjamins 3' şarkısının sözleri İngilizceye çevirilerek PUBG Mobile için uyarlandı. Seçkin, oyunseverler tarafından büyük beğeni topladı. Şarkıda oyunun heyecanını ve yüksek temposunu yansıtan ritimler kullanıldı. Benjamins 3'ün özel versiyonuna tüm dijital platformlardan ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı