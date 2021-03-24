PUBG Mobile 3'üncü yılını dijital albüm ile kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PUBG Mobile 3'üncü yılını dijital albüm ile kutladı

24.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:41
PUBG Mobile 3'üncü yılını dijital albüm ile kutladı

Çok oyunculu video oyunu PUBG Mobile, 3'üncü yılını 'Let's drop the beat' dijital albümü ile kutladı.

Çok oyunculu video oyunu PUBG Mobile, 3'üncü yılını 'Let's drop the beat' dijital albümü ile kutladı. Alesso, Lost Frequencies ve R3HAB gibi isimlerin bir arada olduğu albüme Türkiye'den de Ece Seçkin dahil edildi.

PUBG Mobile, müzik temalı 'Çılgın Ritimler' sürüm güncellemesinin ardından,  'Let's drop the beat' dijital albümü ile 3'üncü yıl dönümünü kutladı. Alesso, Lost Frequencies ve R3HAB gibi isimlerin bir arada olduğu albüme Türkiye'den Ece Seçkin dahil edildi. Ece Seçkin 'Benjamins 3' şarkısıyla oyun severleri eğlendirdi.

BENJAMİNS 3, OYUN İÇİN UYARLANDI

Ece Seçkin'in 'Benjamins 3' şarkısının sözleri İngilizceye çevirilerek PUBG Mobile için uyarlandı. Seçkin, oyunseverler tarafından büyük beğeni topladı. Şarkıda oyunun heyecanını ve yüksek temposunu yansıtan ritimler kullanıldı. Benjamins 3'ün özel versiyonuna tüm dijital platformlardan ulaşılabileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PUBG Mobile 3'üncü yılını dijital albüm ile kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:51:01. #1.16#
title