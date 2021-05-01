PUBG Mobile 19 sezon ne zaman gelecek? PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?
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PUBG Mobile 19 sezon ne zaman gelecek? PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?

PUBG Mobile 19 sezon ne zaman gelecek? PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Pubg Mobile'da Sezon 18'in ortasına kadar gelinmişken, Godzilla ve King Kong temalı Sezon 19'un başlamasına da kısa bir zaman kaldı. İşte Pubg Mobile'ın Sezon 19 için çıkış tarihi ve saati, buna ek olarak Royal Pass ödüllerinin de yer aldığı Pubg Mobile ile ilgili bilgilerin yer aldığı haber turumuz... Pubg Mobile 19. Sezon ne zaman gelecek? Yeni güncelleme ne zaman?

PUBG Mobile 19 sezon ne zaman gelecek? PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek? soruları yanıt arıyor. 18 Mart'ta başlayan Sezon 18'in Mayıs ayının ortalarına doğru bitmesi bekleniliyor. Yeni silah kaplamaları, giysiler, emojiler ve çeşitli eşyalar için daha sezon 18 bitmemesine rağmen bütün oyunseverlerin gözü kulağı Pubg Mobile Sezon 19'a dönmüş durumda. Kullanıcılar en son gelen güncellemenin ardından beklentiyi arttırmış durumda ve yine güzel bir güncelleme bekliyorlar.

PUBG Mobile 19 sezon ne zaman gelecek? PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?

PUBG MOBİLE 19. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pubg Mobile 19. Sezon için kesin olarak birşey söylemek için daha çok erken diyebiliriz fakat, bir önceki gelen güncellemelerden yola çıkacak olursak Pubg Mobile Sezon 19'in Mayıs ayının ortalarına doğru bir gün de kullanıcılar ile buluşacağı söylenmekte. PUBG Mobile 18. sezon, 17'ta çıkmıştı.

Her zaman olduğu gibi Sezon 17 Royale Pass bittikten sonra, RP bölümü gün boyunca sisteme erişim kesilecek ve oyuncular RP sekmesinden ödüllere ulaşamayacak. Sezon 18 bittikten sonra oyunseverlerin oyun rütbesi resetlenir ve seviye boyunca kazandığı ödülleri sezon sonunda tahsis edilmektedir. 18. sezon tamamlandı ve sonuçları da açıklanmaya başlanır.

Her sezonun yaklaşık 2 ay sürdüğünü düşünürsek, 19. sezonun da 15-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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