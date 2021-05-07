PUBG Mobile 19. sezon "Godzilla vs Kong" fragmanı yayınlandı!

Dünyanın en çok oynayan mobil oyunu PUBG, geçtiğimiz günlerde 19. sezonuna özel olarak, bilim kurgu filmi Godzilla ve Kong'un Crossover etkinliğiyle geleceğini duyurmuştu. Aradan geçen kısa sürenin ardından, PUBG Mobile resmi YouTube kanalında yeni bir Godzilla ve Kong fragmanı yayınlandı. PUBG Mobile Crossover etkinliği ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

2018 yılında piyasaya sürülen PUBG'nin mobile versiyonu kısa bir zaman içerisinde dünyanın en popüler mobil oyunu haline geldi. Büyük bir oyuncu kitlesine hitap eden oyunda, yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de geçtiğimiz günlerde sinema sektörüne damga vuran bilim kurgu filmi "Godzilla vs Kong" uyarlaması PUBG Mobile 19. sezonuna dahil edildi.

Son birkaç gündür PUBG Mobile oynuyorsanız, muhtemelen oyundaki gizemli ayak izlerini, iskelet kalıntılarını ve pençe izlerini görmüşsünüzdür. Bunlar, bilim kurgu filmi "Godzilla vs. Kong" ile ilgili, PUBG Mobile'ın Crossover etkinliği ile alakalıydı.

PUBG MOBILE CROSSOVER ETKİNLİĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

PUBG Mobile Twitter'dan, Crossover etkinliğinin 11 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Oyunun bu ayın başlarında yayınlanan beta sürümünde gelecek yenilik ile alakalı bazı bilgiler gösterildi. Bu canavarlar sırasıyla Erangel ve Sanhok haritalarına eklendi.

Oyuncular oyuna paraşütle inmeye hazırlandıklarında, titanlar mini haritada görülebilir oluyorlar. Canavarlar haritada dolaşıyor, genellikle binaları yok ediyor ve yollarına takılan oyuncuları eziyorlar. Kong ve Godzilla mermilerden zarar görmezken, bu küçük titanlar onlara ateş edilerek öldürülebiliyorlar.

PUBG MOBILE 19. SEZON GODZILLA VS KONG FRAGMAN