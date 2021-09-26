PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Gün maçları başladı! - Haberler
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PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Gün maçları başladı!

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PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Gün maçları başladı!

5 Türk temsilcimizin mücadele ettiği PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Gün maçları başladı!

5 Türk temsilcimizin mücadele ettiği PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Gün maçları başladı. Turnuvada mücadele edecen Türk temsilcilerimizi hatırlayalım; Bbl Esports, Digital Athletics, Supermassive Blaze, Galakticos ve Gear Up Esports!

Dün oynanan maçların ardından temsilcilerimizden Digital Athletics ve Gear Up 26 öldürme ile 8. sırayı paylaşırken SuperMassive Blaze 20 öldürme ile 11. sırada yer almıştı. Galakticos ise 7 öldürme ile turnuvanın ikinci haftasına 14. sırada başlamış. Son olarak ilk hafta inanılmaz bir mücadele ile 2. sırada yer alan BBL Esports ise sıralamada 16. sırada yer aldı.

Temsilcilerimiz ikinci haftada güzel bir başlangıç yapamasa da turnuva maçlarında bir kere bile birinci almaları onları sıralamanın üst sıralarına taşıyacaktır. İkinci haftanın ikinci gün maçlarını wtcN, ABeautifulDeath ve PUBG_BATTLEGROUNDSTR kanallarından izleyebilirsiniz!

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Haber: PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 2. Gün maçları başladı! - Haberler
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