PTT Şarkışla'ya Yeni Hizmet Binası Yapacak

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde PTT yeni hizmet binası yapacak.

PTT Sivas Başmüdürü Hükümdar Kavak, Yapı ve Teknik İşler Müdürü Vedat Deveci, Satın Alma Müdür Vekili Serdar Sarıtepe, PTT Şarkışla Şube Müdür Vekili Seyfullah Zafer Kılıç ve İşletme Hizmetleri Müdür Vekili Necati Koç, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u makamında ziyaret etti.

Kavak, ziyarette yaptığı konuşmada, Pınarönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 32 yıllık PTT binasının yıkılarak yerine yeni hizmet binası yapılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Oğuz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PTT yeni hizmet binası için 13 Şubat'ta ihaleye çıkılacağı ve bir hafta içerisinde yer teslimi yapılarak, inşaat çalışmasının 210 günde tamamlanmasının palanlandığı, ayrıca yeni bina yapılana kadar PTT'nin belediye binasında hizmet vereceği bildirildi.