Tam kapanma sürecinde PTT önünde kuyruk

Tam kapanma sürecinde PTT önünde kuyruk Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada PTT şubesi önünde oluşan kalabalık tepkilere neden oldu.

Tam kapanma sürecinde PTT önünde kuyruk

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada PTT şubesi önünde oluşan kalabalık tepkilere neden oldu.

Kızıltepe eski Hastane Caddesinde bulunan PTT şubesi önünde onlarca kişi, tam kapanmada işlem yapmak için şube önüne geldi. PTT önünde işlem yapmak için sırada duran vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ