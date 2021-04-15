PTT'nin çalışanlarına zorla patates ve soğan taşıttığı iddiası

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, PTT şirket çalışanlarının patates ve soğan taşımaya zorlandığını ileri sürmüştü. Antmen'in sözlerinin ardından PTT AŞ'den yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve PTT ailesini derinden üzdüğü belirtildi.

PTT AŞ, "şirket çalışanlarının patates ve soğan taşımaya zorlandığı" yönündeki haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve PTT ailesini derinden üzdüğü belirtildi.

ÖZEL SEKTÖRDEKİ İŞ BİRLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda tecrübe ve kalite anlayışıyla hizmetlerin sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek özel gerekse kamu sektörüyle birçok iş birliği yapmaktayız. Görev tanımımız içinde yer alan ve her hizmetimizde olduğu gibi büyük bir özveriyle yürüttüğümüz kargo taşımacılığı ve lojistik hizmetlerimiz kapsamında, birçok kamu ve özel sektör kuruluşuyla daha önceden başlayan ve sürekli geliştirilen iş birliklerimiz devam etmektedir."

''181 YILDIR SÜRDÜRÜLEN HİZMET''

Bugüne kadar birçok kurum, kuruluş ve belediyelerle yapılan iş birlikleri çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım kapsamında ulaştırılması gereken ve haberlere konu olan ürünlerin dışında çok fazla çeşide sahip tüketim ürününün alıcılarına güvenle teslim edildiğinin altı çizilen açıklamada, "181 yıldır sürdürdüğümüz hizmetlerimizi ve görev alanlarımızdaki doğal sorumluluklarımızı titizlikle yerine getirmenin gururu içerisindeyiz. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı özen ve başarıyla devam ettireceğimizi bildirmek isteriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı