PTT kargo cumartesi çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri...

PTT kargo cumartesi çalışıyor mu? Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Koronavirüs yasakları ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. PTT hafta sonu açık mı? Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri...

PTT kargo cumartesi çalışıyor mu? PTT hafta sonu açık mı?En çok tercih edilen kurumlar arasında bulunan PTT çalışma saatleri covid-19 önlemleri neticesinde farklılık gösteriyor. Kargo firmalarında işi olanlar da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle PTT kargo cumartesi, pazar açık olacak mı? İşte, detaylar...

PTT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

PTT Kargo Genel Müdürlüğü cumartesi 09:00 ile 19:30 saatleri arasında hizmet verir fakat PTT Kargo şubeleri hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Koronavirüs ile birlikte farklılıklar da söz konusu olabilir.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT, hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar mesai sürer. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola verilerek öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.