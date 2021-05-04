PTT açık mı bugün? PTT kargo çalışma saatleri nedir?

PTT açık mı bugün? PTT kargo çalışma saatleri merak ediliyor. Tam kapanmada PTT açık mı, kapalı mı olacak sorusu genelge ile netleşti. Hükümetin aldığı 'tam kapanma' kararının ardından kısıtlamaların genel kurallarının kapsamı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi" ne göre PTT açık mı bugün? PTT kargo çalışma saatleri nedir?

Türkiye'de yeni dönem başlıyor. Tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmaya giriyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelge ile tam kapanma sürecinin ayrıntıları belli oldu. Bu süreçte çalışacak iş yerleri ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakların listesi genelgede yer aldı. Pek çok kişi jde 17 günlük tam kapanmada PTT kargo ve PTT işyerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yasaklarda PTT açık mı? Tam kapanmada PTT kargo çalışıyor mu?PTT kargo yasakta dağıtım yapıyor mu? Tam kapanmada PTT açık mı? İşte tam kapanma süreci ile ilgili merak edilenler...

PTT AÇIK MI?

19 Nisan 2020 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar olan tam kapanma sürecinde uygulanacak yasaklarda PTT hizmet verebilecek. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer verilen sokağa çıkma yasağından muaf kişiler listesinde PTT çalışanlarının da 17 günlük tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf oldukları yer alıyor.

PTT KARGO YASAKTA DAĞITIM YAPACAK MI? İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ!

İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde PTT, lojistik ve kargo çalışanları çalışanları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

- Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

PTT VE PTT KARGO İLE İLGİLİ FAYDALI BİLGİLER

FATURALARIMI VE VERGİ ÖDEMELERİMİ PTT'YE GİTMEDEN NASIL ÖDEYEBİLİRİM?

Fatura ve vergi ödemelerinizi PttMatik'lerden, PttBank İnternet Bankacılığı ve PttBank Mobil Uygulamasından, PTT'ye gtmeden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

PTT İŞYERLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

www.ptt.gov.tr internet adresinde bulunan https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ linkinden PTT iş yerlerinin iletişim bilgilerini ve çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİ MAAŞIMI PTT'YE GELMEDEN NASIL ALABİLİRİM?

Emekli maaşını PTT'den alan 65 yaş üstü emeklilerin maaşları konutlarına götürülmektedir. e-Devlet uygulaması üzerinden yapılacak başvuru ile maaşlarınızı konutunuzda teslim alabilirsiniz.

e-Devlet uygulamasında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/ Emeklilik Uygulamaları başlığı altında türüne göre Emekli Banka değişikliği sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğinin tercih edilmesi yeterli olacaktır.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİMİ PTT'YE GELMEDEN NASIL ALABİLİRİM ?

Sosyal yardım ödemesi alan PTT müşterileri, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan PttMatik'lerden ve kamu bankası ATM'lerinden PTT sosyal kartını kullanarak ödemelerini alabilirler. PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılmaktadır.

PTTKARTIMI KAYBETTİM, YENİSİNİ NASIL İSTEYEBİLİRİM?

Pttkartınızı (hesaba bağlı kartınızı) kaybetmeniz halinde 444 1 788 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla yeni kart talebinde bulunabilirsiniz. Sistemlerimizde kayıtlı adresinize yeni kartınızın gönderimi sağlanacaktır.Ön yüklemeli kartınızı kaybetmeniz halinde ise PTT işyerlerine başvurmanız gerekmektedir.

CORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE KAPALI OLAN İŞYERİME GELEN TEBLİĞ EVRAKIMI NASIL ALABİLİRİM?

Tebligat Kanunu kapsamında kapalı olan işyerine gelen tebliğ evrakı adresin kapısına haber kağıdı bırakılmak suretiyle muhtarlığa tebliğ edilmektedir. Bu nedenle bağlı bulunulan muhtarlıkla irtibata geçilmesi gerekmektedir.

AVM, İşhanı, site gibi içerisine girilemeyecek yerlerdeki işyerleri adına gelen tebliğ evrakı içeri girilememe nedeni belirtilerek çıkaran mercie iade edilmektedir.