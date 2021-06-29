Psikoteknik belgesi zorunlu mu? Psikoteknik belgesi nedir?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezai işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek. Peki, Psikoteknik belgesi zorunlu mu? Psikoteknik belgesi nedir?

İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor. Peki, Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik belgesi zorunlu mu? İşte detaylar haberimizde…

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR, ZORUNLU MU?

Psikoteknik belgesi ticari araç kullanıcıları için zorunlu olan bir belge olarak biliniyor. Trafikte insan kaynaklı hataları minimize etmek için ticari araç kullanıcıları birtakım testlerden geçirilecek. Bu testler sonucunda yeterli oldukları görülürse belgeleri kendilerine verilecek. Taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, servis gibi ticari araçları kullanan kişiler bu belgeyi almadıkları takdirde 1 Temmuz'dan itibaren cezai işlem ile karşı karşıya kalacaklar.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Refleks, algı, muhakeme yeteneği gibi 12 farklı testten geçirilen sürücüler psikoteknik merkezlerine giderek bu testlerden geçebilirler. Ardından değerlendirme sonucu olumlu çıkarsa psikiyatri doktorunun onayıyla birlikte rapor enabız ve e devlet üzerinden görüntülenebilecek.

PSİKOTEKNİK TESTİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saat.

PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE SÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİ

Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür;

1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler;

-Dikkat

-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği

-Hız ve Mesafe Algılama

-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler;

-Tepki Hızı

-Koordinasyon Düzeyi