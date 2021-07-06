Psikolojik sorunları olan genç esnaf kendini asarak yaşamına son verdi
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Psikolojik sorunları olan genç esnaf kendini asarak yaşamına son verdi

Psikolojik sorunları olan genç esnaf kendini asarak yaşamına son verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 23 yaşındaki esnaf, kendini asarak yaşamına son verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 23 yaşındaki esnaf, kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi 3004. Sokak'ta esnaflık yapan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan S.(23), iş yerinde kendini astı. Gökhan S.'yi hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde genç esnafın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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