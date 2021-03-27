Psikologluk Meslek Kanunu neden önemli?
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Psikologluk Meslek Kanunu neden önemli?

Hürriyet - Haberler | Magazin
Psikologluk Meslek Kanunu neden önemli?

Meslek kanunlarının temel amacı bir meslek alanında çalışan insanların ve onların verdiği hizmetlerden yararlanan bireylerin haklarını korumak.

Meslek kanunlarının temel amacı bir meslek alanında çalışan insanların ve onların verdiği hizmetlerden yararlanan bireylerin haklarını korumak. Türk Psikologlar Derneği de kendi meslek kanunlarının çıkarılması konusunda bir kampanya başlattı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu "Psikologluk Meslek Kanunu'nun çıkarılması önemli ve geç kalmış bir adım. Bu, mesleki alanımızı sınır ihlallerine açık hale getiriyor. 'Sahte psikologlar'la da mücadele ediyoruz. En kısa sürede mesleki sınırlar ve uygulamalar konusunda çözüme yönelik adım atılmasını bekliyoruz" diyor.

Uzmanlık alanlarının tanımsız olması sınır ihlaline sebep oluyor

Yasalarımızda psikologluk mesleğinin ve temsil ettiği uzmanlık alanlarının kapsamlı ve standart tanımları yapılmamıştır. Bu da mesleki alanımızı sınır ihlallerine ve eğitimimize uygun olmayan işler yapmak durumunda kalmamıza neden oluyor. Mesleki yeterliliğe ve donanıma sahip psikologlar serbest meslek icra etmek istediklerinde bir kanun gerekçe gösterilerek engelleniyor.

Her 'uzman psikolog' terapi hizmeti veremez

Psikolog unvanı almak için üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olmak gerekir. Yüksek lisansını tamamladığında kişi 'uzman psikolog' unvanı alır. Sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, örgüt psikolojisi, bilişsel psikoloji, nöropsikoloji, trafik psikolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilir. Yalnızca 'klinik psikoloji' alanı 'psikolojik sağlık' hizmeti verir. Bu hizmeti alacağınız psikologdan diploması hakkında bilgi istemelisiniz; bu haktır.

Psikoterapinin standartları belirlenmeli

Psikoterapi ülkemizde yasalarla tarif edilmiş bir uygulama değil. Dünyanın bu alanda öncü ülkelerinde belirli psikoterapi yöntemlerinin etkililiği yasal otoritelerce tescilleniyor. Uygulamanın kimler tarafından, hangi standartlarda yapılabileceği belirleniyor. Bu koşulları sağlayan psikoterapistler, bir kuruldan lisans alıp bağımsız çalışabiliyor. Ülkemizde de bu standartların belirlenmesi gerekiyor.

Sahte psikologlarla mücadele ediyoruz

Biz psikolog.org.tr internet sitemizde 'Sahte Psikolog Bildirimleri' başlığıyla bir sekme açtık. Haksız unvan kullanan kişileri derneğimize bildirebilir ya da direkt yasal yollara başvurabilirsiniz. Psikolojik sağlık alanında farklı etiketlerle bilimdışı uygulamalar yapan insanlarla mücadele ediyoruz. Bu kişilerin yurttaşlarımızın parasını, umudunu, beklentisini istismar ettiklerini söyleyebiliriz.

Kaynak: Hürriyet

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