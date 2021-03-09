Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu
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Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu

09.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:30

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedenine ilişkin beklenen adli tıp raporu savcılığa ulaştı. Raporda Cüceloğlu'nun kesin ölüm sebebinin "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" olduğu belirtildi.

Beşiktaş'taki evinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya, otopsi raporu ulaştı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan otopsi raporunda, Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeninin "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİ BİR DURUMA RASTLANMADI

Soruşturmada ayrıca Cüceloğlu'nun evinin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği ve herhangi bir şüpheliye ve şüpheli bir duruma rastlanmadığı da bildirildi. Kesin ölüm raporunun ulaşmasıyla birlikte savcılığın dosyaya takipsizlik kararı vermesi bekleniyor.

İKİ YIL ÖNCE KALP AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat'ta, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtilmişti.

Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir ize rastlanmıştı.

Savcılık, Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesini istemişti.

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenilmişti.

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu
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