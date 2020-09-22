Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti
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Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti

Uzun yıllardır Müge Anlı ile çalışan Psikiyatrist Prof. Dr Arif Verimli, ilk bölümüyle herkesi ekrana kilitleyen Kırmızı Oda dizisindeki Binnur Kaya'nın mimiklerinin yanlış olduğunu söyledi.

22.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:12

Başrolünü Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda dizisi, yayınlandığı ilk günde itibaren sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştiriliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli de sosyal medya hesabından dizideki bir sahneyi eleştirdi.

DİZİDEKİ MİMİKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Verimli dizi hakkında "'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir" dedi.

Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti

OMNİPOTENS NE DEMEK?

Omnipotens, inanç, mutlak kudret anlamına geliyor. İngilizce "Omnipotence" kelimesinden çevrilmiştir. Kelime anlamı olarak ise; Omnipotens: Her şeye gücü yetme, sınırsız güç ve potansiyele sahip olmanın kalitesidir. Tek tanrılı dinler genel olarak her şeye gücü yetmeyi yalnızca inançlarının tanrısına bağlar.

Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti

Kaynak: Haberler.com

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Haber Yorumları (9)
İZLEYİCİ: diziyi hiç beğenmedim. sanki başka amaclara hizmet ediyorBinnur Kaya nın oyunculuğunu çok beğenirim normalde dizi tam bir hayal kırıklığı
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MÜNEVVER: Binnur hanım bu diziye gitmiyor. Kendisi çok mutsuz görünüyor. Bence psikiyatri kliniğine kendi mutsuzluğu için gitmeli
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AYTEN: Bu detay çok önemli bence Oyuncuya laf yok o bunu bilemez ama eğitim aldığı kişi mutlak bir yanlışlık yapmış. Hiç bir psikolok ya da psikiyatri mimik kullanmaz kullanrsa olmaz , yan komşusu ya da en iyi dostu ile sohbet etmiyor nihayetinde.
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