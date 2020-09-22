Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Uzun yıllardır Müge Anlı ile çalışan Psikiyatrist Prof. Dr Arif Verimli, ilk bölümüyle herkesi ekrana kilitleyen Kırmızı Oda dizisindeki Binnur Kaya'nın mimiklerinin yanlış olduğunu söyledi.

Başrolünü Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda dizisi, yayınlandığı ilk günde itibaren sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştiriliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli de sosyal medya hesabından dizideki bir sahneyi eleştirdi.

DİZİDEKİ MİMİKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Verimli dizi hakkında "'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir" dedi.

OMNİPOTENS NE DEMEK?

Omnipotens, inanç, mutlak kudret anlamına geliyor. İngilizce "Omnipotence" kelimesinden çevrilmiştir. Kelime anlamı olarak ise; Omnipotens: Her şeye gücü yetme, sınırsız güç ve potansiyele sahip olmanın kalitesidir. Tek tanrılı dinler genel olarak her şeye gücü yetmeyi yalnızca inançlarının tanrısına bağlar.

Kaynak: Haberler.com