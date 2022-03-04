PS5 Pro ne zaman çıkacak? PS5 Pro fiyatı nedir?

Uluslararası sevkiyat kayıtlarında PS5 Pro'nun gelişimi hakkında spekülasyonlar yayınlandı. TweakTown'ın yayınladığı bir habere göre Sony, gizemli konsol prototiplerini ABD'ye ihraç ettiğini bildirdi. PS5 Pro'nun geliştirici kitleri, oyun geliştiricilerine gönderildiği düşünülüyor. Peki, PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation Pro fiyatı ne kadar? İşte PS5 Pro hakkında bildiklerimiz…

PLAYSTATION 5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony'nin dünyanın birçok noktasına gizemli konsol prototipleri gönderildiği ortaya çıktı. Paylaşılan bilgiler üzerine PS5 Pro geliştirici kitleri olduğu düşünülen bu prototiplerin son birkaç ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne binlerce kutu gönderildiği bildirildi. PlayStation Pro için ise henüz bir çıkış tarihi bildirilmiyor. Ancak, PS5 Pro hakkında detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 Pro'nun fiyatı hakkında da henüz bir bilgilendirme yok ancak PS5'in çıkış fiyatı 499 dolar idi. PS5 Pro'nun ise 600-700 dolar bandında çıkması tahmin ediliyor. PS5 Pro'nun Türkiye çıkış fiyatı ise bir hayli tuzlu olacak.