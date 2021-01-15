Proses nedir? Proses ne demek?

Kısaca; olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanması anlamına gelen Proses nedir? Proses ne demek?

Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi olarak da tanımlanan Proses hakkında detaylar...

PROSES NEDİR?

Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite veya operasyon proses (süreç) olarak isimlendirilebilir. Bir prosesin çıktısı genellikle bir sonraki prosesin girdisi olarak sistemi etkileyecektir. Bir kuruluşta proseslerin sistematik tespiti ve yönetimi proses yaklaşımı olarak ifade edilir. Revize edilen standart proses yaklaşımını esas almıştır

Ve bu bir işletme sürecinin tümünü oluşturur.

Örneğin koruyucu çalışmalar olabilir. Varlığın performans ve üretkenlik açısından denetlenmesi ve değerlendirilmesi gerekebilir. Onarım ihtiyaçları belirlenmeli, sıraya konmalı ve programlanmalıdır. Devam eden bakım işleri yürütülmelidir.

Diğer tarafta, proses reaktif olabilir bir hata rapor edilir ve teknisyenin en uygun ve maliyet açısından en doğru şekilde reaksiyon göstermesi gerekir. Hatasız, ölçülmüş raporlama belgelenmeli ve bunu takip eden koruyucu çalışmalar zaman çizelgesine konmalıdır.

Tüm bunun altında yatan, acımasız şartlar altında çalışmanın zorluğudur. Geleneksel teknolojilerin performans gösteremediği durumlar. Genellikle saha teknisyeninin uygulamalara ve verilere dijital erişimi kaybettiği koşullardır.