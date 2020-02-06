Prosedür nasıl yazılır? TDK'ya göre prosedür mü, prosödür mü? Prosedür ne demek?
Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimelerin bir çoğu genellikle yanlış telaffuz edilebiliyor. Bu kelimelerden bir tanesi "prosödür". Peki, prosedür nasıl yazılır? TDK'ya göre prosödür mü, prosedür mü yazılır?
06.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:38
Prosedür kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Prosödür nasıl yazılır? Prosödür mü, prosedür mü? TDK'ya göre prosedür kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
PROSEDÜR NASIL YAZILIR? PROSÖDÜR MÜ, PROSEDÜR MÜ?
Prosödür: Yanlış
Prosedür: Doğru
TKD'YA GÖRE PROSEDÜR NE DEMEK?
Fransızca procédure
1. isim İşlem.
2. isim Yöntem.
Haber Videosu: Prosedür nasıl yazılır? TDK'ya göre prosedür mü, prosödür mü? Prosedür ne demek?
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