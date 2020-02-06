: Prosedür nasıl yazılır? TDK'ya göre prosedür mü, prosödür mü? Prosedür ne demek?

06.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:38

Prosedür kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Prosödür nasıl yazılır? Prosödür mü, prosedür mü? TDK'ya göre prosedür kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PROSEDÜR NASIL YAZILIR? PROSÖDÜR MÜ, PROSEDÜR MÜ?

Prosödür: Yanlış

Prosedür: Doğru

TKD'YA GÖRE PROSEDÜR NE DEMEK?

Fransızca procédure

1. isim İşlem.

2. isim Yöntem.

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