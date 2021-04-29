Prom Coin nedir? Prometeus (Prom) Coin yorum ve detayları
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Prom Coin nedir? Prometeus (Prom) Coin yorum ve detayları

Prom Coin nedir? Prometeus (Prom) Coin yorum ve detayları
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Prom coin, kendisini veri aracılığındaki gerçek dünyadaki sorunları çözmek için tasarlanmış güvenli ve merkezi olmayan bir ekosistem olarak tanımlıyor. Prom coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Prom Coin nedir? Prometeus (Prom) Coin yorum ve detayları

Prometeus bugünkü fiyatı ₺341,97 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺787.391.459 TRY. Prometeus son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #186, piyasa değeri ₺2.092.860.547 TRY. Dolaşımdaki arz 6.120.000 PROM coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

PROM COİN NEDİR?

Prom, kendisini veri aracılığındaki gerçek dünyadaki sorunları çözmek için tasarlanmış güvenli ve merkezi olmayan bir ekosistem olarak tanımlıyor. Etkileyici Pazarlama, Medikal ve Sigorta veri pazarı endüstrileri için oluşturulmuştur. Prometeus Network, veri bilimcileri ve girişimcilerden oluşan bir şirket olan Prometeus Labs tarafından geliştirilmiştir.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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