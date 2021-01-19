İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu

19.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:14

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaçak avlananların, bu amaçla projektör bağladığı lüks cipe el konuldu. Kaçak avlanan 7 kişiye 16 bin 74 TL para cezası uygulandı. Yine kaçak avlanan Adana'da 23, Kocaeli'de 12 kişi yakalandı, binlerce lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı bölge müdürlükleri ve şubelerde görevli av koruma ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele kapsamında, Konya, Adana, Kocaeli gibi illerde çok sayıda kaçak avlanan kişi yakalandı. DKMP Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Konya Beyşehir Milli Park Şefliği ve Seydişehir Çavuş Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, projektör bağlanan lüks cip ile 7 kişi yakalandı. DKMP ekiplerinin el koyduğu cip trafikten menedildi. 7 kişi hakkında 16 bin 74 TL idari para cezası uygulandı, av tüfeği ve diğer malzemelere el konuldu.

Projektörle avlanılan cipe el konuldu

CEZA YAĞDI

Adana'daki av sahalarında yapılan denetimlerde ise toplam 13 kişiye belgesizlikten, yasak gün ve süreleri dışında avlanmadan, 8 kişiye ise korunan sahada avlanmadan yasal işlem ve idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişi daha belgesiz ve yasak günde kaçak avcılık yapmak isterken yakalandı, haklarında hem yasal işlem hem de idari para cezası uygulandı. Kocaeli'de de yapılan kontrollerde 30 avcı denetlendi ve usulsüz avlanan 12 kişiye idari para cezası uygulandı. Dört tüfek ile bir kafa lambası ve bir el fenerine el konuldu.

Projektörle avlanılan cipe el konuldu

NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ KARA AKBABA

DKMP Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koruma ve kontrol ekipleri ise Şehitkamil ilçesi kırsalında bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki türler arasındaki bir kara akbabayı koruma altına aldı. İlk muayenesi yapılan ve genel sağlık durumu iyi olduğu açıklanan kara akbabanın, gücünü toplayınca kadar misafir edileceği açıklandı.

İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

Haber Yorumları (1)
ADALET: Arabayı da satın devletin kasasına girsin bu adamlara 5 10bin lira ceza az
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ivana Sert Hande Erçel Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 12:14:25. #1.14#
title