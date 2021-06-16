Proje Tasarım Yarışmasının Sergisi Açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Proje Tasarım Yarışmasının Sergisi Açılıyor

Proje Tasarım Yarışmasının Sergisi Açılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

PROJE TASARIM YARIŞMASININ SERGİSİ AÇILIYOR Düzce Belediyesi tarafından 'Temiz Şehir Düzce' çalışması kapsamında çevre bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre Koruma Haftasında başlatılan Resim ve Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışmasının sergi ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

PROJE TASARIM YARIŞMASININ SERGİSİ AÇILIYOR Düzce Belediyesi tarafından 'Temiz Şehir Düzce' çalışması kapsamında çevre bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre Koruma Haftasında başlatılan Resim ve Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışmasının sergi ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

Düzce'yi gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir kent olarak devretmek, çocukları çevre konusunda bilinçlendirerek sorumluluk bilincini artırmak amacıyla açılan Resim ve Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması sonuçlandı. 6-10 yaş aralığındaki çocukların 'Düşün, Değiştir ve Dönüştür' sloganıyla yaptığı resim ve tasarım projeleri 17 Haziran Perşembe günü saat 13. 30'da Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde sergilenecek.

"Çocuk Gözüyle Çevre İklimi Duy" resim ve "Düşün, Değiştir ve Dönüştür" atık malzeme tasarım yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Mustafa Şentop Emmanuel Macron Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Emre Belözoğlu Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Proje Tasarım Yarışmasının Sergisi Açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 11:40:41. #1.15#

title