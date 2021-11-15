Proje Okullarımıza Yönelik Olarak Çevrim İçi Gerçekleştirilen Toplantı Genel Müdürümüzün Katılımıyla Yapıldı

Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU; Ortaöğretimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ile tüm proje okulları müdürlerinin katıldığı eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirme toplantısını çevrim içi olarak gerçekleştirdi.

Bugün saat 14. 00 de gerçekleştirilen toplantıya Ortaöğretimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ile tüm proje okullarının müdürleri katıldı. Genel Müdürümüzün katılımcılara hitabıyla başlayan toplantıda proje okullarının;

zümre öğretmenler kurullarının rutin yapısının dışına çıkarılarak daha işlevsel hale getirilmesine,

okulun akademik başarısının artmasında zümre öğretmenler kurullarının önemine,

pandemi sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarını telafi etmek amacıyla yapılan stratejik planlamalara,

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına,

Ulusal Bilim Kampı ve Ulusal Öğrenci Kongresi etkinliklerine,

proje yazma ve yürütme konularında yapılan çalışmalara,

okulların akademik başarılarının izlenme süreçlerine,

patent, faydalı model, marka, tasarım ve ürün konularında yaptıkları çalışmalara,

okul projelerinde; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 11. Kalkınma planı ile diğer üst politika belgelerinde belirtilen öncelikli alanlar ve yerelde belirlenecek konulara yönelik olarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca proje okullarında yürütülmekte olan faaliyetlere ilişkin durum değerlendirmesinin yapıldığı çevrim içi toplantıda proje okullarının yapması gereken çalışmalar ve eylem planları görüşüldü.

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