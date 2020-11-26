Profiterol tarifi: Profiterol nasıl yapılır? Yalancı Profiterol tarifi

Profiterol, hamurun puf puf kabarıp içlerinin krema ile doldurmasından elde edilen profiterol hafif tatlılar arasında en çok tercih edilenler arasında. Tabii üstüne dökülen çikolata sosunu da unutmamak gerek. Peki bu lezzetli yiyecek profiterol nasıl yapılır? Yalancı Profiterol tarifi. Profiterol malzemeleri...

Profiterol, hamurun puf puf kabarıp içlerinin krema ile doldurmasından elde edilen profiterol hafif tatlılar arasında en çok tercih edilenler arasında. Tabii üstüne dökülen çikolata sosunu da unutmamak gerek. Peki bu nefis yiyecek profiterol nasıl yapılır? Yalancı Profiterol tarifi. Profiterol malzemeleri...

PROFİTEROL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

3 adet yumurta

Kreması için:

500 mililitre süt

1,5 çay bardağı toz şeker

şeker 3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Çikolata sosu için:

220 gram bitter çikolata

200 gram krema

PROFİTEROL TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kremayla başlayın. Süt ve toz şekeri sos tenceresine aktarıp karıştırın.

Un ve yumurtayı da ilave edin ve orta ateşte kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Kremaya vanilyayı da ekleyip iyice karıştırın ve altını kapatın.

Oda sıcaklığına geldiğinde sıkma poşetine doldurduğunuz kremayı buzdolabına koyun.

Profiterol hamuru için su ve tereyağını tencerede kaynatın.

Unu da ekleyip 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırın.

Hamur toparlanınca ocaktan alıp 15 dakika kadar dinlendirin.

Oda sıcaklığındaki yumurtaları birer birer hamura ekleyin ve iyice karıştırarak yedirin.

Hamurunuzu 15 dakika daha dinlendirdikten sonra pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kaşık ya da sıkma torbası yardımıyla arada boşluk kalacak şekilde küçük yuvarlaklar halinde aktarın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Profiterolleri 40 dakika kadar fırınlayın. Çıkarıp oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin.

Soğuyan hamurların altlarına bıçakla delik açıp en az 1 saat buzdolabında beklettiğiniz kremayı hamurların ortasındaki boşluklara doldurun.

Profiterolleri servis tabağına piramit şeklinde dizin.

Çikolata sosu için bitter çikolatayı doğrayıp kremayla birlikte sos tenceresinde eritin.

Ocaktan alıp ılınmasını bekleyin ve servis tabağındaki profiterollerin üzerine gezdirin.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin. Afiyet olsun…Yapımı için malzemeler

YALANCI PROFİTEROL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

15 adet kedi dili bisküvi

1 litre süt

1 su bardağı un

Yarım su bardağı nişasta

2 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Krem şanti için;

2 poşet krem şanti

1 su bardağı süt (Krem şantiyi köpürtmek için)

Üzeri için;

1 paket toz çikolata sosu

2, 5 su bardağı süt (Çikolata sosunu pişirmek için)

Süslemek için;

Çilek ( Arzuya göre)

YALANCI PROFİTEROL TARİFİ NASIL YAPILIR