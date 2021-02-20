Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) büyüyor

Tourism Today - Tuncay Sevin

Profesyonel otel yöneticilerini çatısı altında toplayan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), 6 yeni üyesi ile üye sayısını 490'a çıkartarak büyümeye devam ediyor.

Türkiye genelinde ve yurt dışında da üyeleri bulunan POYD, son olarak Granada Luxury Belek Genel Müdürü Enis Özsinan, Rixos Premium Belek Önbüro Müdürü Mesut Kılıç, Royal Garden Beach Hotel Satış ve Pazarlama & Önbüro Müdürü Erdi Özen, Fame Residence Lara & SPA Odalar Bölümü Müdürü Mehmet Ata Altundağ, Rixos Türkiye Merkez Ofis Türkiye Ürün Müdürü Talip Taşçı ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna'nın üyeliklerini onayladı.

Yurt içi ve yurt dışından üyelik için başvuruların gelmeye devam ettiğini belirten POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "POYD olarak birlik ve beraberlik içinde Türk turizmine hizmet verme amacı taşıyoruz. Üyelerimiz ile daha güçlüyüz ve daha da büyümek istiyoruz. POYD olarak üyelerimizin sesi olmaya devam ederken fikirlerimizi dile getirerek üyelerimizin ve turizmin sorunlarını çözme noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Atmaca, bu yıl içinde yeni üyeleri duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Tourism Today