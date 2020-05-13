Profesör Tarhan, korona dönemi insan psikolojisini değerlendirdi
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Profesör Tarhan, korona dönemi insan psikolojisini değerlendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile korona virüs (COVID-19) salgınının insan psikolojisine etkisi üzerine bir sohbet gerçekleşti.

Profesör Tarhan, korona dönemi insan psikolojisini değerlendirdi
13.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:44

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile korona virüs (COVID-19) salgınının insan psikolojisine etkisi üzerine bir sohbet gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs salgını ile mücadelede izolasyon ve tedbirlerin insan psikolojisine etkilerini ve yapılması gerekenler hakkında konuşmak amacıyla Prof. Dr. Nevzat Tarhan katılımıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın düzenledi. Sohbet havasında geçen yayında, korona virüs salgını döneminin insanda oluşturduğu olumsuz ve olumlu etkiler, duygusal açıdan kontrol kayıpları, aile içi iletişim sıkıntıları gibi konular hakkında konuşuldu. Canlı yayında, toplum ve medeniyet değerlerinin önemi, dünyadaki değer ve güven çöküntüsü üzerinde duruldu. Bu dönemde oluşan fırsatlar ön plana çıkarılarak neler yapılması gerektiği irdelendi.

Yayında konuşan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak maddi açıdan olduğu gibi psikolojik destek vermek amacıyla da psiko sosyal destek merkezini açtıklarını belirtti. Şahin, salgın döneminde, süreci maddi ve manevi olarak bir bütünlükte atlatılması ile salgının son bulması ve tedbirlerin kalkması beraberinde yaşanacak sorunları söyleyerek iki noktanın önemini vurguladı. Nevzat Tarhan'a aile içi iletişimde nelere dikkat edilmesi gerektiğini soran Şahin, sürecin aile değerlerinin farkına varılmasında bir etken olduğunu belirtti. Gençlerin süreç sonrası gelecek kaygısı üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi.

Korona virüsü "küresel biyolojik doğal afet" şeklinde tanımlayan psikolog Tarhan ise, salgının diğer afetlere benzemediğini, diğerlerinin yerinin zamanı ve bitişi belliyken, virüsün sonunun belli olmadığını söyledi. Bu durumun da küresel dünyada ciddi bir belirsizlik ve bir kaygı oluşturduğunu söyledi. Tarhan, dünya üzerinde son dönemde kaygı üzerine yapılan çalışmaları da paylaştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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