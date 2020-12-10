Prof. Sencer Ayata: Tank paleti fabrikası tartışmaları Türkiye siyasetinde yeni bir yarılma ekseni

Toplum Bilimci Prof. Dr. Sencer Ayata, muhalefet ve iktidar cephesi arasında Katar'a işletme hakkı verildiği açıklanan tank paleti fabrikası tartışmaları üzerinden Türkiye siyasetinde yeni bir yarılma ekseni yaşandığını söyledi. İktidarın CHP'li Başarır'ın sözleri üzerinden 'muhalefet orduya karşı', 'benim ordum' söylemi geliştirdiğini dile getiren Ayata, iktidar cephesinde CHP için 'güvenlik tehdidi' ifadelerinin de kullanıldığını hatırlatarak, "Şimdi yavaş yavaş olay 'benim devletim' söylemine doğru gidiyor. Bu kutuplaşmanın hangi kurumlar üzerinden nerelere doğru sürüklendiğini de bize gösteriyor. Son derece vahim bir durum bu" diye konuştu.

Prof. Sencer Ayata, son haftalarda iktidar ve muhalefet arasında yaşanan tank paleti fabrikasının işletmesinin Katar'a verilmesi tartışmasını, ihalelerdeki şeffaflığı ve siyasetteki yansımalarını Murat Sabuncu'ya değerlendirdi.

Kaynak: DailyMotion.com