Prof. Sencer Ayata: Muhalefette ayrışma 'kazan-kazan' yaratmaz Eski CHP Milletvekili ve toplum bilimci Prof. Dr. Sencer Ayata, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı yönündeki haberlerle ilgili "Buradan 'kazan-kazan' çıkmaz, 'kaybet-kaybet'i daha olası görüyorum" dedi.

Eski CHP Milletvekili ve toplum bilimci Prof. Dr. Sencer Ayata, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı yönündeki haberlerle ilgili "Buradan 'kazan-kazan' çıkmaz, 'kaybet-kaybet'i daha olası görüyorum" dedi. Kaynak: DailyMotion.com