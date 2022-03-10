PROF. DR. YAVUZ: TÜRKİYE'DE BA2'NİN ARTTIĞINI BİLİYORUZ

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Omikronun bir alt tipi olan BA2'nin dünyanın birçok ülkesinde artış gösterdiğini görüyoruz. Türkiye'de de BA2'nin arttığını biliyoruz. Daha önceki varyantlar gibi yeni bir dalgaya neden olabilir mi, bilmiyoruz. Ama BA2'nin Omikrona göre biraz daha hızlı bulaşması nedeniyle dünyada böyle bir kaygı yaşanıyor" dedi.

KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bir kongre için geldiği Antalya'nın serik ilçesinde Kovid-19 ile ilgili güncel gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Prof. Dr. Yavuz, pandeminin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. İki yıl içerisinde bu virüsle ilgili çok değişik varyantlar çıktığını belirten Prof. Dr. Yavuz, "Bu virüsün bu kadar değişebileceğinin ilk başlarda farkında değildik. Böyle bir beklenti de yoktu. Bilim çevresini çok şaşırttı. Bu virüs sıklıkla mutasyon geçirerek yeni dalgalar yapabiliyor. En son Omikron dalgasından sonra Omikronun bir alt tipi olan BA2'nin dünyanın birçok ülkesinde artış gösterdiğini görüyoruz. Türkiye'de de BA2'nin arttığını biliyoruz. Daha önceki varyantlar gibi yeni bir dalgaya neden olabilir mi, bilmiyoruz. Ama BA2'nin Omikrona göre biraz daha hızlı bulaşması nedeniyle tüm dünyada böyle bir kaygı yaşanıyor" dedi.

'İNAKTİF AŞILARIN HASTALIKTAN KORUNMADA ETKİNLİĞİ AZ OLABİLİYOR'

Hastalıktan korunmak için alınması gereken tedbirleri hatırlatan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, şunları söyledi:

"Şu anda, 'pademi bitti' diye bir müjde verme şansımız yok. Bu hastalıktan korunmak için en önemli 2 önlem var. Bunlardan birincisi tam aşılı olmak. Yani primer dozlarından sonra hatırlatma dozlarını da yaptırmış olmak. Diğer korunma önlemi de maske, mesafe, kalabalıkların azaltılması gibi önlemler. Bu 2 önlemden başka elimizde korunmak için başka önlem yok. Vatandaşların özellikle kalabalık ortamlarda maskelerini çıkarmamaları sağlıkları açısından çok önemli. Risk grubu dediğimiz 65 yaş üstünün hatırlatma dozları şu anda çok kritik. Türkiye'de özellikle 65 yaş üstünde hala sadece inaktif aşılarla aşılanmış olan çok büyük bir grup var. Bu gruplar çok riskli. İnaktif aşıların hastalıktan korunmada etkinliği az olabiliyor. Özellikle bu gruplarda daha etkili mRNA aşılarla hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu vakaların azalması ve daha az ölüm görmek açısından önem taşıyor."

'BA2'NİN YENİ BİR DALGA YAPABİLECEĞİ YÖNÜNDE KAYGILAR VAR'

Koronavirüsün yayılımı hakkında öngörülerden bahseden Prof. Dr. Yavuz, şöyle konuştu:

"Koronavirüs ile ilgili en olumlu senaryo, Omikronun özellikle yüksek aşılı toplumlarda hem aşı oranı arttığı için hem de çok fazla sayıda insanı hastalandırdığı için yaz aylarını rahat geçireceğimiz yolunda bir senaryo var. Omikron daha fazla değişmezse, daha ağır bir foruma dönüşmezse yazın enfeksiyon sayıları biraz azalacak. Fakat sonbahar ile birlikte biraz daha Omikronun ilk pikinden daha az sayıda etkilenebileceği bir dalga daha görebileceğiz şeklinde olumlu senaryo var. BA2'nin yeni bir dalga yapabileceği yönünde kaygılar da var. Dünyada gelişmekte olan ülkelerde tek dozunu olabilmiş aşılı oranı yüzde 15'in altında. Bu çok büyük kaygı yaratıyor. Aşısız toplumlarda Omikronun yayılması bazı sonuçlara neden oluyor. Hong Kong şu anda bunu yaşıyor. Aşısız bir toplum. Omikron yayılıyor. Ülkede ne hastanelerde yer bulunabiliyor, ne de yoğun bakım ve mezarlıklarda yer var. Aşı tereddütü nedeniyle toplumlarda aşı oranının düşük olması Omikronun ve BA2'nin girdiği yerlerde çok ağır sonuçlara neden olabilecek. Bu da olumsuz bir senaryo. Biz olumlu senaryonun olmasını diliyoruz."