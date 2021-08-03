Prof. Dr. Uğur Türe kimdir? Uğur Türe kaç yaşında, nereli? Uğur Türe biyografisi!
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Prof. Dr. Uğur Türe kimdir? Uğur Türe kaç yaşında, nereli? Uğur Türe biyografisi!

Prof. Dr. Uğur Türe kimdir? Uğur Türe kaç yaşında, nereli? Uğur Türe biyografisi!
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Ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın yaptığı testler sonucunda beyninde tümör olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Uğur Türe'den hemen randevu alındı. Ardından Prof. Dr. Uğur Türe kimdir? Soruları gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Prof. Dr. Uğur Türe kimdir? Dünyaca ünlü beyin cerrahı Uğur Türe kaç yaşında, nereli? Uğur Türe hayatı ve biyografisi nedir?

Türe'nin cerrahi nöroanatomi ve cerrahi teknikler hakkındaki çalışmaları, en önemli uluslararası nörocerrahi dergilerinde ve kitaplarda yayınlanmıştır. Peki, Prof. Dr. Uğur Türe kimdir? Dünyaca ünlü beyin cerrahı Uğur Türe kaç yaşında, nereli? Uğur Türe hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PROF. DR. UĞUR TÜRE KİMDİR?

1963 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. 1980 yılında Ankara, Bahçelievler Deneme Lisesini bitirdi. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Kızılören sağlık ocağı İncesu Kayseri'de pratisyen doktor olarak görev yaptı. 1987-1992 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990- 1993 yılları arasında University of Zurich, İsviçre'de ve 1995- 1997 yılları arasında University of Arkansas for Medical Scienses, Little Rock, Arkansas, USA 'da "Research Fellowship "olarak çalıştı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim dalında Yardımcı doçent olarak göreve başladı ve aynı fakültede 1999 yılında Beyin ve Sinir cerrahisi doçenti oldu. 2003 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında görevine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.

Türe'nin cerrahi nöroanatomi ve cerrahi teknikler hakkındaki çalışmaları, en önemli uluslararası nörocerrahi dergilerinde ve kitaplarda yayınlanmıştır. Çeşitli ülkelerde davet edilen bir konuşmacı olarak çeşitli kongre, toplantı ve kurslara katıldı; ABD, Brezilya, Portekiz, Finlandiya, İspanya, İsviçre, İngiltere, Almanya, Çin ve Japonya dahil olmak üzere, "CNS Kongresi" nde "Üstün bir occipitofrontal fasikül var mı?" Konulu sunumu için "onurlu anma" ödülüne layık görüldü.

"Eksen ekseninde rezeksiyon için aşırı yanal transatlas yaklaşımı" sunumu "Kuzey Amerika Kafatası Baz Toplumu Kongresi" nde "en çok katkıda bulunan kağıt" ile ödüllendirildi. "Prof. Hamit Ziya Gökalp Genç Nörocerji Ödülü ". Dr. Türe, "Türk Nöroşirürji Derneği", "Amerikan Nörolojik Cerrah Birliği", "Nörolojik Cerrah Kongresi", "Kuzey Amerika Kafatası Bazi Toplumu" ve "Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi" üyesidir. "Nöroşirurji" ve "Nöroşirürji İncelemeleri" dergilerinin yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

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Prof. Dr. Uğur Türe kimdir? Uğur Türe kaç yaşında, nereli? Uğur Türe biyografisi! - Haberler
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