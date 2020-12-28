Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni tip koronavirüsün 10 yıl boyunca bizimle olacağını söyleyerek yeni salgınlara hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Şahin ayrıca normalleşme için yaz sonunu işaret etti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile dünyada adından çokça söz ettiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, sanal ortamda katıldığı bir toplantıda pandeminin gidişatı hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kovid-19 virüsünün 10 yıl boyunca daha bizimle olacağını söyleyen Şahin, "Dünya ne zaman normale döner?" sorusuna, "Yeni bir 'normal' tanımına ihtiyacımız var. Virüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak. Orada olacağı gerçeğine alışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞME İÇİN YAZ SONUNU İŞARET ETTİ

Salgında zaman zaman yükselmelerin olabileceğini aktaran Şahin, bulunan aşılar sebebiyle yaz sonunda daha normal bir hayata geçilebileceğini söyledi. Şahin bu kış mevsimi için umutlu konuşmazken; önümüzdeki kış mevsiminde durumun daha kontrol altına alınmış olmasını beklediğini kaydetti.