Prof. Dr. Türüt: Sigara, Koronavirüs'ün Seyrini Olumsuz Etkiliyor Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, sigara ve tütün ürünlerinin yeni tip koronavirüs'ün (COVID-19) seyrini büyük oranda olumsuz etkilediğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, sigara ve tütün ürünlerinin yeni tip koronavirüs'ün (COVID-19) seyrini büyük oranda olumsuz etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Türüt, hastalıkta özellikle 65 yaş üzeri kişiler, kronik hastalığı bulunan ve sigara kullananlarda daha sık yoğun bakım ihtiyacı söz konusu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Türüt, "Sigaranın akciğere yaptığı hasar herkes tarafından bilinmektedir. Hasarlı ve fonksiyonu olumsuz etkilenmiş bir akciğer dokusunda, solunum yolu ile etkisini gösteren bu virüs, kolaylıkla hastayı ciddi solunum yetmezliğine sokacaktır. Yani belli dozda sigara içen birinde COVID-19 ile bulaşma meydana gelirse yaştan bağımsız akciğerlerin etkilenme olasılığı, hasar etkisi, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm olasılığı daha fazla olmaktadır" dedi.

Sigaranın bağışıklık sistemini zayıflattığını vurgulayan Prof. Dr. Türüt, daha önce yaşanan salgınlarda sigara içenlerin birkaç kat daha fazla etkilendiklerinin ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti.

"Bu Salgın, Sigarayı Bırakmak İçin Bir Vesile Olsun"

Prof. Dr. Türüt, "Verilecek karar sadece sigara içicisinin kendisinin hayatını değil, yakınlarının da kaderini direkt etkileme potansiyeline sahiptir. 'Her şerde bir hayır vardır.' felsefesinden hareketle bu salgın, sigarayı bırakmak için bir vesile olsun. Lütfen durumun ciddiyetinin farkına vararak bir nevi COVID-19 salgınıyla birlikte başka bir salgın halini almış sigara bağımlılığından kurtulalım" ifadelerini kullandı.