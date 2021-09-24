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Prof. Dr. Tufan Tükek: "Karardan en kısa sürede dönüleceğini ümid ediyorum"

Playerbros - Haberler | Gamegar
Prof. Dr. Tufan Tükek:

Espor Sahnesi hakkında alınan karar hakkında bir yorum da Armut'un babası Prof. Dr. Tufan Tükek'ten geldi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (Playerbros) -

23 Eylül Perşembe günü Riot Games'in EMEA Espor Direktörü Alberto Guerrero tarafından yapılan duyuru ile birlikte Riot Games'in Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi hakkındaki 2022 planlarını ve İstanbul Ataşehir'deki Riot Games Espor Sahnesi'nin kapatılacağını öğrenmiştik. 24 Eylül Cuma günü ise Profesör Doktor Tufan Tükek'ten bir açıklama geldi.

Espor ve oyun severlerin "Aferin İrfan" Meme'i ile tanıdığı Prof. Dr. Tufan Tükek, ülkemizi LEC liginde temsil eden oyunculardan biri olan İrfan "Armut" Tükek'in babası. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı olan Tükek, Guerrero'nun açıklamasında yer alan kararı değerlendirdi.

Riot Games Espor Sahnesi'nin kapatılmasının yanlış bir karar olduğunu söyleyen Tükek, kararın ülkemizdeki espor severleri hayli üzdüğünü dile getirdiği açıklamasına şöyle devam etti: "Bu karardan en kısa sürede dönüleceğini ümid ediyorum #esporsahnesikapanmasın"

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