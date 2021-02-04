Prof. Dr. Toros: Şu an sıcaklıklar 16-17 derece hafta sonu da bu sıcaklıklar bekleniyor
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Prof. Dr. Toros: Şu an sıcaklıklar 16-17 derece hafta sonu da bu sıcaklıklar bekleniyor

04.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:15
Prof. Dr. Toros: Şu an sıcaklıklar 16-17 derece hafta sonu da bu sıcaklıklar bekleniyor

İSTANBUL'da hava sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şu an sıcaklıklar 16-17 derece. Hafta sonu da bu sıcaklıklar bekleniyor.

İSTANBUL'da hava sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şu an sıcaklıklar 16-17 derece. Hafta sonu da bu sıcaklıklar bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var. Geçtiğimiz yıllarda şubat ayında, kış aylarında kar yağışlarıyla karşı karşıyaydık." dedi

İstanbul'da bir haftadır sıcak hava hakim. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Ülkemiz geçiş bölgesinde olduğu için kuzeyden gelen hava hareketleri nedeniyle soğuk etkisinde kalıyor. Güneyden geldiği zaman da sıcak hava etkisinde kalıyor. Bu dönem güneyli hava hakim. Afrika sıcakları ülkemize kadar geliyor. Şubat ayında olmamıza rağmen yazdan kalma bir gün gibi ceketle çıkabiliyoruz. Sıcaklar normalin üzerinde. Güneyli hava hareketleri olduğu sürece bunlar devam edecek.  Hafta sonu da bu sıcaklıkların devam edeceği gözüküyor. Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla karşı karşıyayız. Uzun caddeli tahminler de 2021 yılının sıcak geçeceği yönünde" diye konuştu.

"HAFTA SONU 16-17 DERECE SICAKLIK OLACAK"

Bu sıcak havanın hafta sonu da devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Toros, "Genel olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine bakmak zorundayız. MGM'nin tahminlerinde soğukluk anlamında olağanüstü bir durum görmüyoruz. İstanbul'un geçmiş yıllardaki sıcaklıklarına baktığımız zaman 6-7 civarındadır. Şu an sıcaklıklar 16-17 derece. Hafta sonu da bu sıcaklıklar bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var. Geçtiğimiz yıllarda şubat ayında, kış aylarında kar yağışlarıyla karşı karşıyaydık" dedi.

BARAJLARDAKİ DOLULUKİstanbul'da kuraklık endişesinin gündeme gelmesinin ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'lara ulaşmıştı. Bu sıcaklıkların barajlardaki doluluğu etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise şöyle cevap verdi: "9 ocakta barajlardaki doluluk oranı yüzde 19'a kadar düşmüştü. Barajlardaki doluluğun Ocak-Haziran aylarına kadar dolmaya devam ettiğine baktığımız zaman bu sıcaklıklar olumsuz etkiler ama çok büyük etkisi olacağını tahmin etmiyorum. Yine suyumuzu verimli kullanmaya devam edeceğiz. Barajlardaki doluluk oranı şu an bizim için sevindirici seviyede"

 


Prof. Dr. Toros: Şu an sıcaklıklar 16-17 derece hafta sonu da bu sıcaklıklar bekleniyor
Prof. Dr. Toros: Şu an sıcaklıklar 16-17 derece hafta sonu da bu sıcaklıklar bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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