Prof. Dr. Süleyman İrvan Kimdir?

Kariyeri boyunca birçok ilke imza atan, sayısız ders veren Süleyman İrvan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölüm başkanı olarak görevine devam ediyor.

SÜLEYMAN İRVAN KİMDİR?

1962 yılında Bolu'da dünyaya gelen Süleyman İrvan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda, yüksek lisansını ABD'de University of West Florida'da iletişim sanatları alanında, doktorasını da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gazetecilik alanında tamamladı.

1999-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yardımcı doçent, 2002-2007 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doçent olarak çalışan İrvan, 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne geçti.

2008 yılında profesör unvanını alan Süleyman İrvan, 2010 yılında görevlendirmeyle gittiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne dekan olarak atandı.

İrvan, 2012 yılında Kıbrıs'ın tamamında ilk kez okur temsilciliği kurumunu başlattı ve Yenidüzen Gazetesi'nin ilk okur temsilcisi oldu ve gazeteyi Haber Obdusmanları Derneği'ne üye yaptı. Okur temsilciliği görevini 2014 yılında bırakan Süleyman İrvan, 2013 yılında KKTC'de oluşturulan Medya Etik Kurulu'na İletişim Fakülteleri temsilcisi olarak seçildi ve Medya Etik Kurulu'nun başkanlığını üstlendi.

İrvan'ın çeviri ve derleme kitaplarının yanı sıra, gazetecilik, haber, gazetecilik etiği, barış gazeteciliği, basın tarihi, sözlü tarih ve iletişim kuramları konularında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Süleyman İrvan, Şubat 2017 itibariyle Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı olarak göreve başladı.