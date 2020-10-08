Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor
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Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor

08.10.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:48

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden yapılan art arda dolu açıklamaları sonrası vatandaşlar yağıştan korunmak için hazırlıklarına son sürat devam ederken İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklaması kafaları karıştırdı. Şen, "Dolu riski görünmüyor ancak kuvvetli yağış riski var" dedi.

İTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluların dünden beri beklediği dolu yağışı ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Profesör Şen, "Dün ve bugün şimdiye kadar gerek olmadığını dün akşam söyledim. Bilgi kaynağı önemli. Öğleden sonra yağış kuvvetli 50-60 kg yağış düşer, rüzgar kuvvetli. Ama dolu yağışında netlik yok. Sistem içindeki cb bulutunun büyümesine bağlı. Bu nedenle noktasal tahmin 1-2 saat önce yapılır." açıklamasını yaptı. Şen, diğer paylaşımında ise "Hala dolu riski görünmüyor. Ama kuvvetli yağış riski var" dedi.

Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor

VATANDAŞ TEDBİRİNİ ALDI

Bilindiği gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün özellikle İstanbul için dolu uyarısı yapmış, vatandaşlardan tedbirli olmasını istemişti. Bugün sabah saatlerinde başlaması beklenen dolu için İstanbullular araçlarının zarar görmemesi için çeşitli önlemler almıştı.

Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor

İSTANBUL DAHİL 7 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında; İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, dolu ve fırtınaya karşı uyarıldı, oluşabilecek olumsuz durumlar karşısında da dikkatli olunması istendi.

Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor

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Haber Yorumları (4)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAMANİR: BEN BU METOROLOJİYE GÜVENMİYORUM!HANİ NE OLDU?METOROLOJİ KIYAMET KOPACAK Dİ-YOR HİÇ BİR ŞEY OLMUYOR. HAVA AÇACAK DİYOR KIYAMET KOPUYOR. BU NE İŞTİR?ŞİMDİ DAHA MİLLETTE İNANIP GÜVENMİYOR.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BİLGEHAN: ALLAHIM BİZİM BU MİLLETİMİZE AKIL FİKİR VERSİN KORKACAGIMIZ O KADAR ÇOK GÜNAH VARKİ ONLARI YAPIYORLAR KORKMUYORLAR RABBİMZİN BİZE VERDİGİ YAGMURDAN DOLUDAN KORKAR OLDULAR KAFAMIZA TAŞ YAGMADIGI İÇİN DUA EDİN BENCE.
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YORUMCU: şu kafaya taş yağması saçmalığından ne zaman vazgeçecek bu cahil kesim acaba? Kitapta bile yeri olmayan birşeye neden inanılır ki?
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