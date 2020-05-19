Prof. Dr. Selim Badur anlattı; Koronavirüs'te ikinci dalga ihtimali, aşı çalışmaları ve tartışmalar Virüs bilimci Prof. Selim Badur, yeni tip Koronavürüs'e(Covid-19) dair dünyada yaşanan gelişmeleri, aşı çalışmalarını ve salgının toplumsal sağlığa etkilerini Şirin Payzın'a anlattı.

Virüs bilimci Prof. Selim Badur, yeni tip Koronavürüs'e(Covid-19) dair dünyada yaşanan gelişmeleri, aşı çalışmalarını ve salgının toplumsal sağlığa etkilerini Şirin Payzın'a anlattı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Badur, yeni tip Koronavirüs(Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin salgının gidişatına nasıl etki edeceğini görmek için henüz erken olduğunu, alınan kararların yansımalarının haziran ayında belirginleşeceğini söyledi. Aşı çalışmalarının dünyanın birçok ülkesinde devam ettiğini ifade eden Badur, aşının bulunmasının salgın konusunun kapandığı anlamına gelmeyeceğini dile getirerek, "Aşı bulunacak ve her şey bitecek demek doğru değil. Aşıyı bulmak mümkün ama etkili olup olmayacağı belirsiz" dedi.