Prof. Dr. Satar: Sivrisineklere karşı önlem alınmalı, insandan insana virüs bulaştırırlar (2)
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Prof. Dr. Satar: Sivrisineklere karşı önlem alınmalı, insandan insana virüs bulaştırırlar (2)

15.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:31
Prof. Dr. Satar: Sivrisineklere karşı önlem alınmalı, insandan insana virüs bulaştırırlar (2)

'ÖLÜMLERE YOL AÇAR'Sivrisineklerin taşıdığı muhtemel virüslerin ölümlere de yol açtığını ifade eden Prof. Dr.

'ÖLÜMLERE YOL AÇAR'

Sivrisineklerin taşıdığı muhtemel virüslerin ölümlere de yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Ali Satar sivrisinek sokması sonucu bulaşan hastalıklara örnekler vererek, "Ülkemize ikilim değişiklikleri nedeniyle ve ülkemize gelen ve gelecek olan bu virüsleri taşıyan yabancı misafirlerle ile farklı virüslerin sivrisineklerle taşınabilineceğini unutmayalım. Muhtemel sivrisineklerle taşınabilecek virüsler; Sarıhumma (Yellow fever) ki ilimizde de rastlanmakta, sivrisinek ısırması sunucu bulaşan akut viral kanamalı bir hastalıktır. Batı Nil virüsü Culex cinsi sivrisineklerin sokması sonucu ile bulaşan bir tür viral enfeksiyondur. Ülkemizde nadir vakalar rapor edilmiştir, Chikungunya ateşi ve Dang virüsü (Dengue Fever) ki yakın zamanda Paraguay ve Kolombiya'da 37 kişinin ölümüne sebep olmuştur" diye konuştu. 

'KORUNMA YÖNTEMLERİNİN BAŞINDA KAPALI GİYSİLER GELİYOR'Hastalıkların belirtileri ve sivrisinek sokmalarından korunma yöntemlerini sıralayan Satar, "Sağlık bakanlığımızın uyarılarına göre, ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık, baş ağrısı, göz arkasında ağrı, kas ve eklem ağrıları, döküntü ve kanama bulguları, burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması şeklinde kendini göstermektedir. Hastalığın görüldüğü muhtemel yerlerde korunma yöntemlerinin başında sivrisinek ısırıklarına karşı kapalı giysiler, sivrisinek kovucular, cibinlik, korunmuş ve klimalı odalardır gibi alınacak önlemler yer alır" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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