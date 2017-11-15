Prof. Dr. Recep Şentürk: "Batı Yerine İbn Haldun'cu Sosyal Bilim"
Esenler Belediyesi’nin düzenlediği "Mukaddime Okumaları"nda konuşan Prof. Dr. Recep Şentürk, batıdan ithâl edilen sosyal bilim anlayışı yerine İbn Halduncu sosyal bilim anlayışının okullarda öğretilmesi gerektiğini söyledi.
Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Mukaddime Okumaları"nda konuşan Prof. Dr. Recep Şentürk, batıdan ithal edilen sosyal bilim anlayışı yerine İbn Halduncu sosyal bilim anlayışının okullarda öğretilmesi gerektiğini söyledi.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ortaya koyduğu düşüncelerle adını tarihe yazdırmış büyük İslam düşünürü İbn Haldun'un; tarih, iktisat, sosyoloji ve siyaset gibi birçok sosyal bilim için temel teşkil eden görüşlerini içinde barındıran ünlü eseri "Mukaddime"yi Esenlerliler'e anlatıyor. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde her ay iki kez düzenlenecek "Mukaddime Okumaları"nda bu yol gösterici eseri işleyecek.
"Mukaddime Okumaları"nın ilkinde Prof. Dr. Recep Şentürk sözlerine, modern historiyografinin, sosyolojinin ve iktisatın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisi İbn Haldun'u anlatarak başladı.
"Bu eserde tüm ilimlerin çekirdeği var"
"Mukaddime"nin, İbn Haldun'un 10 küsür ciltlik "Kitabu'l-İber" eserinin girişi olduğunu hatırlatan Şentürk, "Bu kitap bir okyanustur, kolay hazmedilecek, bitirilecek gibi değildir. 'Mukaddime Okumaları' ile bir giriş yapmış olacağız, gerisini siz hayat boyu okuyarak ve araştırarak öğreneceksiniz. 'Kitabu'l-İber'in mukaddimesi yani giriş kısmı meşhur olmuştur. Mukaddime kısmında, bugün İslami ilimler ve sosyal bilimler olarak isimlendirdiğimiz bütün ilimlerin çekirdeği var. Bu kitabı bir insan baştan sona anlayarak okursa, İslam medeniyetinin tarih, toplum, medeniyet, sosyal bilim anlayışını burada yakalamış olur. Bu açıdan kitap son derece önemlidir" diye konuştu.
Comte ve Durkheım yerine İbn Haldun
Comte ve Durkheim'in sosyoloji anlayışı yerine İbn Halduncu sosyal bilim anlayışının devam ettirilmesi gerektiğini savunan Şentürk şöyle konuştu:
"İbn Haldun, kendinden önceki bütün büyük alimlerden etkilendiği gibi kendisinden sonra gelen alimleri, özellikle de Osmanlı alimlerini etkilemiştir. Hatta 'Osmanlı İbn Haldunculuğu' diye isimlendiriliyor bu olay. İbn Haldun, Osmanlı medeniyetinde, Türk düşünce yapısında çok önemli bir yere sahiptir. 'Osmanlı İbn Haldunculuğu', Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte terk edilmiştir Türkiye'de. Onun yerine Auguste Comte'un pozitivist sosyal bilim anlayışı ikame edilmiştir ve Durkheim'ın sosyoloji anlayışı okullarımızda sosyal bilim olarak öğrencilerimize sunulmuştur. İbn Haldun gibi çok büyük bir alimi bırakıp yerine Comte ve Durkheim gibi asla onlarla mukayese edilmeyecek sığ ve dar insanların sosyal bilim anlayışlarını ikame etmek, Türk düşüncesi ve sosyal bilim açısından yapılmış en büyük hatalardan biridir. Bugün bizim görevimiz, İbn Halduncu sosyal bilim anlayışını devam ettirmektir."
Şentürk'ten Göksu'ya 'Siyaset Dairesi'
Kendisine yöneltilen soruları da cevaplayan Şentürk, programın sonunda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya böyle bir projeyi Esenler'de hayata geçirdikleri için teşekkür etti. Şentürk Göksu'ya, İbn Haldun'un 8 halkadan oluşan siyaset anlayışının, 'Dairetüs Siyase' yani 'Siyaset Dairesi' olarak isimlendirdiği halkasının yer aldığı bir hediye takdim etti. Göksu da Şentürk'e, günün anısına "Ab-Rü'larda Su Kasidesi"nin kataloğunu hediye etti. - İSTANBUL