Prof. Dr. Recep Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Recep Öztürk'ün hayatı ve biyografisi
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Prof. Dr. Recep Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Recep Öztürk'ün hayatı ve biyografisi

15.03.2021 22:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:51
Prof. Dr. Recep Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Recep Öztürk'ün hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Recep Öztürk geliyor. Açık oturum programlarına da katılan Recep Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Recep Öztürk'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Recep Öztürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Prof. Dr. Recep Öztürk'ün hayatı ve biyografisi haberimizde.

PROF. DR. RECEP ÖZTÜRK KİMDİR?

Recep Öztürk, (d. 1962, İkizdere), Sağlık Bakanlığı'nın Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu, Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesi.

1978 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığını İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaptı. Doçentlik unvanını 1994'te aldı; 2000 yılında profesörlüğe atandı. Halen aynı fakültede Enfeksiyon Hastalakları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde çalışmaktadır.

Sağlık Bakanlığı'nın Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu, Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesidir. Ayrıca Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 22 Ekim 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmıştır. 2011(Ekim)'den beri Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) üyesidir ve ilgili kurulda başkan vekilliği yapmaktadır.

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