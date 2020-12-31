Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz

31.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:54
Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşını herkesin evinde geçirmesi ve kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Eğer dikkat etmezsek yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de korona virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılmasına neden olan mutasyon ilgili konuştu. Korona virüsün mutasyon geçirmesinin yaratacağı etkilerin netlik kazanmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, panik yaşanmamasını ancak önlemleri de elden bırakmamak gerektiğini vurguladı.

Yılbaşında herkesin kurallara uyması gerektiğini eğer dikkat edilmezse 15-20 gün sonra bir bedel ödenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Evde hane halkımızla birlikte olmamız lazım. Eş, dost, akraba, komşularla bir araya gelmemek lazım. Bu yılbaşını birlikte geçirmek güvenli değil; çünkü şu anda çok virüs taşıyan kişi var. Bunların çoğu da hiçbir semptomu olmayan, kendini tamamen sağlıklı hisseden kişiler. Dolaysıyla bir araya gelindiğinde içlerinden bir kişi pozitif ise bulaşma olasılığı çok yüksek; çünkü virüs artık kapalı ortamda 5-10 dakikada bile bulaşabiliyor. Ev ortamlarında virüsün bulaşma riski çok yükseldi. Sayın bakan, ev ortamlarında bulaşın yüzde 85 olduğunu açıkladı. Ev içinde maske ve mesafe olamıyor. Birlikte oturuyorsunuz, uzun süre kapalı yerde bir arada kalıyorsunuz, birlikte yiyip içiyorsunuz. O sırada maskeniz olmuyor. Eş, dost bir araya gelince araya mesafe koymuyor. Sarılıp, kucaklaşıyor. Virüsün bulaşmaması mümkün değil. Sizde de olabilir. Siz de bulaştırabilirsiniz, başkası da size bulaştırabilir" diye konuştu.

"DİKKAT ETMEZSEK YILBAŞININ FATURASI OLUR"

Kimseye zarar vermemek ve kimseden zarar görmemek için bu yılbaşında dikkat etmenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Eğer buna dikkat etmezsek bu yılbaşının bir faturası olur. Yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz. Vakaları yeni yeni azaltıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Birçok dükkan kapandı, insanlar dükkanlarını açamıyor. Bu sürecin uzamaması ve normale dönmemiz için dikkat etmemiz lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Ryan Babel Güven Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:54:17. #1.15#
title