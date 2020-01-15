15.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:03

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde görev yapan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Ekrem İmamoğlu'na cevap niteliğindeki sözleri ile gündeme oturdu. Peki Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav kimdir? Özden Zeynep Oktav hayatı ve biyografisi! Zeynep Oktav'ın alanı ne? İşte Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav hakkında merak edilenler…

Prof. Dr. ÖZDEN ZEYNEP OKTAV KİMDİR?

Özden Zeynep Oktav nereli: aslen Afyonkarahisar

Özden Zeynep Oktav hangi üniversitede görevli: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Özden Zeynep Oktav birimi: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Özden Zeynep Oktav bölümü: ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Özden Zeynep Oktav ana bilim dalı: SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde akademik faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Özden Zeynep Oktav Geçmişten günümüze Türkiye ve Ortadoğu İlişkileri üzerine çok sayıda makale kaleme almıştır. 2013 yılında Tübitak bursu ve 2011 yılında YÖK bursu ile Cambridge ve St. Andrews üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak faaliyetlerde bulunmuştur.

Özden Zeynep Oktav;

1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı,

1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans,

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesinde doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

2006 yılında Doçent olmuştur.

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